Forgive Me Father: un FPS tra Doom e Lovecraft, ma senza grande ispirazione

"Perdonami padre perché ho peccato, ma nel frattempo continuo a fare una strage di mostri". E' esattamente quanto accade nel retro FPS horror Forgive Me Father, un brutale sparatutto ispirato a Doom e dalle atmosfere vicine alle opere di H.P. Lovecraft, che mette nei panni di un prete.

Le premesse sembrano indubbiamente intriganti, ma bastano per creare un gioco degno di nota? A giudicare dalla nostra recensione di Forgive Me Father per PC, il lavoro svolto da Byte Barrel non riesce a convincere del tutto. L'opera appare infatti fin troppo derivativa, una sorta di Doom-clone che non riesce a brillare né in ambito puramente ludico, né sul fronte estetico che prova a richiamare uno stile fumettistico ma con una colorazione acida ed ipersaturata.

A non convincere non è solo il combat system grezzo, ma anche un level design che poco e nulla ha da spartire con l'estrema cura dell'iconica serie id Software. Per come è impostato può comunque attirare l'attenzione di tutti i fan del genere, tuttavia manca un guizzo creativo in più che possa rendere più profonda la produzione, avara anche di esplorazione e con pochi segreti da scoprire.

Ad ogni modo, se vorrete comunque dargli una chance, Forgive Me Father vi aspetta nei principali store digitali per PC, quali Steam ed Epic Games Store.