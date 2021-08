Forgive Me Father rievoca gli orrori di Lovecraft: il retro FPS horror in azione

Nel corso degli ultimi anni, l'universo videoludico ha accolto diverse declinazioni dell'immaginario concepito dalla creatività del romanziere H.P. Lovecraft.

Ispirati alle opere del noto scrittore, hanno ad esempio visto la luce l'interessante Call of the Sea, ma anche il discreto Call of Chtulhu. Ora, un nuovo team indipendente ha deciso di confrontarsi con l'iconico immaginario lovecraftiano, per proporne al pubblico una peculiare reinterpretazione. Dalle fucine creative di Byte Barrell, arriva l'annuncio di Forgive Me Father, un "retro FPS horror" le cui radici affondano in egual misura nei romanzi di H.P. Lovecraft, negli shooter anni Novanta e nell'estetica tipica del linguaggio a fumetti.

Un connubio reso immediatamente evidente dal reveal trailer di Forgive Me Father, disponibile direttamente in apertura a questa news. Unico possessore di una piena consapevolezza del sovrannaturale, il protagonista si ritroverà ad affrontare orrori in grado di compromettere il suo livello di sanità mentale. Se entro una certa soglia la follia contribuisce ad accrescere la potenza del giocatore, il superamento della soglia di guardia potrebbe invece essere pericoloso. Per affrontare Forgive Me Father, i giocatori potranno scegliere di vestire i panni di un giornalista o di un prete, ognuno dei quali offrirà un punto di vista e un albero delle abilità esclusivi.



L'horror shooter di stampo retro arriverà in Accesso Anticipato su Steam il prossimo 28 ottobre 2021.