Forgotton Anne e The Division giocati in diretta su Twitch e YouTube giovedì 17 maggio

Tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live con due dirette incentrate su Forgotton Anne e Tom Clancy's The Division, entrambi gli appuntamenti andranno in onda oggi su Twitch e YouTube, di seguito orari e dettagli.

A partire dalle 17:00 giocheremo in diretta con Forgotton Anne, puzzle/adventure con uno stile artistico che ricorda molto da vicino quello dei film del leggendario Studio Ghibli. Alle 21:00 invece Giorno Gaming tornerà ad esplorare il mondo di The Division.

I due live gameplay andranno in onda su Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, la registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela.