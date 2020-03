Forma.8 contro l'emergenza Coronavirus: gli autori italiani regalano il gioco su App Store

Mentre in rete si moltiplica l'interesse per le iniziative legate ai giochi gratis per l'emergenza Coronavirus, anche gli autori italiani di Mixed Bag ci aiutano a fronteggiare le difficoltà per il diffondersi del COVID-19 offrendo in regalo Forma.8 su App Store per sistemi iOS.

A renderci partecipi di questa nuova iniziativa è il co-fondatore di Mixed Bag, Mauro Fanelli, con un messaggio lanciato attraverso il suo profilo Facebook che spiega come "per le prossime settimane abbiamo deciso di mettere forma.8 gratis su App Store. Così state a casa a giocare, fate i bravi e non uscite!".

Lanciato nel 2017, il progetto di Forma.8 ha contribuito a riportare in auge il genere dei Metroidvania ad ambientazione bidimensionale grazie ad un'esperienza "fuori dal tempo" con scenari minimalisti e dei brillanti enigmi da risolvere esplorando un microcosmo sci-fi che incentiva l'utente a lanciarsi alla scoperta di nuove aree.

Nel complimentarci con la lodevole iniziativa portata avanti dal team di Mixed Bag, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Forma.8 a firma di Francesco Fossetti, con tutte le analisi e le considerazioni sull'offerta ludica, grafica e contenutistica di questa evocativa avventura.