Forma.8: Nintendo Italia ci accompagna alla scoperta del titolo della torinese MixedBag

Forma.8 è un gioco afferente al genere dei "metroidvania", realizzato dal team indie italiano di MixedBag, software house nostrana con sede a Torino. Recentemente, l'account Twitter di Nintendo Italia vi ha dedicato un interessante approfondimento.

In calce a questa news potete infatti trovare un cinguettio interamente dedicato al gioco, in allegato al quale troviamo una breve intervista a Mauro Fanelli, CEO e Creative Director di MixedBag. Al suo interno, quest'ultimo racconta l'esperienza propria e del proprio team in merito alla collaborazione con la Casa di Kyoto per portare Forma.8 su Nintendo Switch ed offre alcune considerazioni sull'industria videoludica in Italia. Via aguriamo una buona visione.

All'interno dell'opera videoludica, gli utenti possono fare la conoscenza con forma.8, una sonda spaziale che da appunto il titolo all'intero gioco. Una demo di forma.8 è uscita anche in Giappone ed il gioco è attualmente disponibile su molte piattaforme, tra le quali possiamo ad esempio citare PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un'interessante recensione di Forma.8, realizzata nel dicembre 2017 dal nostro Francesco Fossetti.