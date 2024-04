Il Formidabile Notebook gaming MSI è CROLLATO di PREZZO: occasione unica!

MSI Vector 16 HX A13VHG-283IT Notebook Gaming rappresenta la scelta definitiva per gli appassionati STEM, su misura per ottimizzare i loro sforzi. Nasce come Notebook gaming ma può essere utilizzato per lo smart working a livelli altissimi ma anche per lo streaming. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto unico con il 16%, pagandolo 2.339,10 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Scopriamo le caratteristiche tecniche di questo portatile. Il processore Intel Core i9-13980HX dotato di 8 core Performance e 16 core Efficient.

La scheda grafica GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU è alimentata dall'architettura ultra efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che offre un salto di qualità sia per la scheda grafica stessa che per l'intelligenza artificiale.

Il design Cooler Boost 5 offre soluzioni termiche su misura sia per la CPU che per la GPU. Si raffredda velocemente grazie alle ventole più grandi e heatpipe più ampie.

Tastiera personalizzabile, oltre alla comoda retroilluminazione che permette di usarlo agevolmente anche al buio.

Ottimo abbinamento RAM 12GB + 1TB SSD PCIe4 di memoria per performance incredibili.

Ricordiamo l'offerta: sconto del 16%, quindi lo pagherai solo 2.339,10 euro! Inoltre, puoi anche rateizzare il prezzo in comode rate a interessi zero attivando la finanziaria Cofidis.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!