Formula E: un'applicazione permetterà ai giocatori di "gareggiare" coi piloti in real time

Il campionato ABB FIA di Formula E ha collaborato con Virtually Live per creare un'applicazione mobile con cui gli utenti possono gareggiare contro piloti di Formula E reali.

L'app “Ghost Racing” acquisisce i dati della telemetria in tempo reale dalle gare di Formula E e li inserisce nel gioco in modo da poter permettere ai giocatori di “guidare” insieme ai veri piloti in tempo reale, ovvero mentre la gara è in corso.

Ali Russell e il Formula E Marketing e Brand Director Ben Padley hanno spiegato come funziona l'applicazione. "Ciò che succede è che il tracciato viene realizzato con mesi di anticipo ed è completamente riprodotto nel gioco, che si tratti di New York, Zurigo oppure Hong Kong". "Il giorno della gara abbiamo ovviamente la telemetria delle monoposto in tempo reale. Questo è traslato direttamente in Virtually Live, rappresentando l'auto nell'app. I giocatori avranno un'auto “fantasma” e saranno effettivamente la ventunesima monoposto in pista".

L'azione dunque rispecchierà ciò che sta accadendo realmente in pista, e i giocatori non solo saranno in grado di correre "al fianco" dei piloti, ma potranno anche condividere i migliori momenti e le sfide con gli amici sui social media. Al momento, tutte le auto saranno "ghost". Tuttavia, ci sono piani per iniziare a introdurre malus se i giocatori vanno a sbattere su altre auto o sulla pista. In futuro, verranno aggiunte ulteriori funzionalità per rendere il gioco il più autentico e realistico possibile. Ci saranno anche altre funzionalità nel gioco, inclusa la possibilità di tornare alle gare precedenti e ricreare le sfide e gli scenari che si sono verificati, per sfidare ancora gli amici.

L'app sarà disponibile su piattaforme mobili e su PC ed è prevista per il rilascio nel 2019. Va ricordato che i piloti di Formula E non possono testare le piste fino ai giorni del gran premio, per cui i giocatori in qualche modo “gareggeranno” ad armi pari.

Pare che i piani per un'interazione così particolare tra fan-giocatori e la Formula E fosse già nei piani dgli organizzatori da lungo tempo. Da circa sei anni, prima ancora della nascita del campionato. Alejandro Agag, fondatore e CEO di Formula E, ha dichiarato: "Ricordo che prima di lanciare la prima stagione di Formula E ci siamo detti che i fan non vogliono più solo guardare o seguire uno sport, ma vogliono anche parteciparvi. La tecnologia all'avanguardia utilizzata per creare il gioco di corse dal vivo è straordinaria".

"Sfortunatamente la tecnologia era incredibilmente costosa e abbastanza dispendiosa in termini di tempo", ha dichiarato Russell. Ora, tuttavia, grazie ai progressi nella tecnologia VR e alla partnership con Virtually Live, il progetto prenderà finalmente vita e chissà, potrebbe essere un nuovo modo per intendere l'esport.