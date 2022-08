Tutti ai forneli con i regali Epic Store! Le novità settimanali tra giochi gratis e bonus

Come ogni giovedì pomeriggio, anche stavolta i curatori dei profili social di Epic ci aggiornano sui giochi PC gratis e bonus che avremo modo di riscattare sulle pagine del negozio digitale di Epic Store tra questa e la prossima settimana.

La novità più gustosa di Epic Store è certamente rappresentata dalla partenza della promozione che consente a tutti gli appassionati di videogiochi simulativi di scaricare a zero euro una copia PC di Cook, Serve, Delicious! 3?!, un frizzante "simulatore culinario" sviluppato e prodotto da Vertigo Gaming.

Il titolo vede i patiti del genere impegnati tra i fornelli di un chiosco ambulante chiamato a soddisfare le esigenze di una clientela davvero particolare: il gioco, infatti, ci chiede di allietare il palato degli abitanti di un'America del prossimo futuro devastata da una guerra. L'offerta legata a Cook Serve Delicious 3 è già attiva e lo sarà fino alle ore 17:00 di giovedì 18 agosto.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina dei Giochi Gratis su Epic Store elenca un solo bonus tra quelli destinati ad approdare sul negozio digitale nel pomeriggio del 18 agosto. Dalla prossima settimana avremo infatti la possibilità di riscattare il Boom Boxer Pack di Rumbleverse, un pacchetto che include al suo interno l'esclusivo set da boom-boxer, uno sfondo e un bordo unico per la Scheda dei titoli e un booster Fama per 120 minuti di gioco con il battle royale in salsa picchiaduro degli studi Iron Galaxy.