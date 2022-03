Fornite 19.40, invasione animale in corso: arrivano raptor, cinghiali e molto altro

Il nuovo aggiornamento ha portato all'avvio della Settimana Ragnatela Fantastica in Fortnite: Battaglia Reale, ma non solo: Epic Games ha infatti previsto un'ulteriore novità.

Nella modalità di gioco Salva il Mondo, arriva infatti una vera e propria invasione di animali di ogni genere, dai lupi ai cinghiali, passando per raptor e polli. Molte di queste creature potrebbero rivelarsi utili per affrontare la minaccia rappresentata dalla Tempesta, mentre altri sembrano essere ancora ostili ai giocatori. Di seguito, tutti i dettagli:

Lupi : combattenti molto ben bilanciati, infliggono anche parecchi danni;

: combattenti molto ben bilanciati, infliggono anche parecchi danni; Raptor : in grado di infliggere Tormento, uno status che provoca danni nel tempo;

: in grado di infliggere Tormento, uno status che provoca danni nel tempo; Cinghiali : non infliggono tanto danno quanto un lupo o un raptor, ma possono comunque sbarazzarsi facilmente degli Abietti più piccoli e sono abbastanza forti da respingere i solidi Energumeni grazie alle loro cariche feroci. Sono inoltre ottimi alleati anche al di fuori del combattimento, poiché cercano senza sosta bottino nascosto;

: non infliggono tanto danno quanto un lupo o un raptor, ma possono comunque sbarazzarsi facilmente degli Abietti più piccoli e sono abbastanza forti da respingere i solidi Energumeni grazie alle loro cariche feroci. Sono inoltre ottimi alleati anche al di fuori del combattimento, poiché cercano senza sosta bottino nascosto; Polli : non sono adatti al combattimento, ma permettono di planare per una lunga distanza;

: non sono adatti al combattimento, ma permettono di planare per una lunga distanza; Corvi : dare loro la caccia può portare in ricompensa bottino prezioso. I volativi che si illuminano di viola o arancione, in particolare, daranno un bottino di alta rarità;

: dare loro la caccia può portare in ricompensa bottino prezioso. I volativi che si illuminano di viola o arancione, in particolare, daranno un bottino di alta rarità; Rane: la loro carne è molto utile come esca;

Per, i giocatori didovranno lanciarle accanto un consumabile gradito, come carne, granoturco o funghi. Mentre l'animale è distratto dall'esca, si potrà poi avanzare e interagirvi. Questo gesto convincerà l'animale selvatico che il giocatore è un suo amico. E mentre inseguite i raptor, non dimenticate che sono ora disponibili i nuovi oggetti a tema Spider-Man in Forntite