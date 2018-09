Fornite Android: fate attenzione alle ricerche su Google, truffe da 20 euro al mese

"Fortnite" è una delle keyword più cercate su Google. Per questo motivo, sempre più malintenzionati stanno cercando di utilizzarla per guadagnarci. In particolare, facendo comparire i loro siti, che promettono il presunto download gratis della versione Android, nelle prime posizioni tramite il servizio di pubblicità Ads.

Ci siamo accorti del tutto semplicemente cercando "fortnite" su Google dal nostro smartphone. Ebbene, appena sopra alle varie notizie in merito, spesso compaiono annunci come quello che potete vedere qui sotto: "Download Fortnite for Android". Non si tratta di un singolo caso, eseguendo la ricerca "fornite android" abbiamo trovato miriadi di pubblicità che promettono di farvi scaricare questa versione del titolo Epic Games.

Ovviamente, però, si tratta di truffe. Infatti, ricordiamo che la versione Android di Fortnite (Beta) è disponibile unicamente tramite invito e solamente per i dispositivi compatibili. L'unico modo per accedervi è collegarsi alla pagina ufficiale e registrarsi. Non fidatevi di tutti gli altri metodi che si trovano online!

Per portarvi un esempio concreto, abbiamo deciso di provare, con i giusti strumenti (non provate a rifarlo!), a seguire uno dei metodi proposti. Ebbene, dopo aver visitato siti che cercano di emulare quello ufficiale di Fortnite e che sostengono di riuscire a collegarsi ai server ufficiali di Epic Games, ci siamo trovati dinanzi una pagina che richiede l'inserimento del numero di cellulare, dove è scritto chiaramente che verrà attivato un abbonamento dal costo di 20 euro al mese. Potete vedere il tutto qui sotto. Insomma, stateci alla larga!