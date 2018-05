Fornite: come guadagnare un livello gratuito nel Pass Battaglia della Stagione 4

La Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale, iniziata pochi giorni fa, ha introdotto profondi mutamenti alla mappa di gioco e un nuovo Pass della Battaglia, con 100 livelli da scalare e innumerevoli oggetti da conquistare.

Livellare richiede tempo e costanza, e per ottenere le skin più ambite servirà tanto sudore. Esiste un modo, tuttavia, per velocizzare un pochino l'operazione. È infatti possibile guadagnare un livello in maniera completamente gratuita! Per fare ciò, innanzitutto, è necessario completare tutte e 7 le sfide della Settimana 1, che sono le seguenti:

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (500) - 5 Stelle della Battaglia Cerca dei forzieri a Montagnole Maledette (0/7) - 5 Stelle della Battaglia Usa un Fortatile - 5 Stelle della Battaglia Cerca le lettere F-O-R-T-N-I-T-E - 5 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata a Tomato Town (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia Eliminazioni con pistole (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina nemici nel Laboratorio della latrina (Difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Fatto ciò, apparirà una Stella della Battaglia dorata in cima alla torre nord-est della prigione situata nei pressi di Putrido Pantano, nella casella H8. Abbiamo indicato l'esatto punto in cui si trova nell'immagine allegata in fondo a questa notizia. Vi consigliamo di atterrare direttamente qui una volta completate tutte le sfide.

Se per un motivo qualsiasi non siete riusciti ad atterrare sulla torre giusta, potete sempre costruire una passerelle con i materiali a vostra disposizione oppure utilizzare le Rocce Luminose situate nel cratere della prigione, che vi faranno saltare più in alto. Una volta raccolta la Stella della Battaglia, otterrete un livello gratuito del Pass della Battaglia. Non è moltissimo, ma meglio di niente!