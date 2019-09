Fornite: e se domani arrivasse l'aggiornamento 10.40?

La Stagione 11 di Fortnite si avvicina a grandi falcate, e proprio per questo Epic Games potrebbe decidere di affrettare un po' i tempi per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti. In particolare, nella giornata di domani è previsto l'aggiornamento 10.31 di Fortnite, ma le cose potrebbero cambiare.

Stando ad alcune considerazioni fatte da Lucas7yoshi, uno dei data miner più autorevoli per quanto riguarda il battle royale di Epic Games, secondo la tabella di marcia "normale", questa settimana sarebbe previsto un semplice aggiornamento contenuto per il gioco. Eppure non ci sarebbero abbastanza contenuti introdotti nella patch 10.30 tali da giustificare una nuova settimana in cui a questo punto gli aggiornamenti di Fortnite resterebbero praticamente fermi, per cui la software house potrebbe voltare direttamente pagina e anticipare i tempi per il nuovo aggiornamento, il 10.40.

Se così fosse, è lecito aspettarsi un annuncio per la serata di oggi. Staremo a vedere.

Intanto la Stagione 11 di Fortnite potrebbe rappresentare l'occasione giusta per Fortnite per tornare al massimo della popolarità. Sembra infatti che gli spettatori degli stream relativi al gioco siano in discesa, ed anche grazie all'abbandono di Fortnite di Tfue (sebbene momentaneo) e quello in precedenza di Ninja, la popolarità di Fortnite appare piuttosto in calo.

Voi che ne pensate della situazione?