Fornite: l'ennesimo bug cambia la skin nel corso della partita

Nonostante Fortnite sia probabilmente il gioco più popolare del momento, questo non vuol dire che sia esente da errori e difetti, anzi. Il battle royale di Epic Games si è sempre contraddistinto anche per una interminabile, e a volte esilarante, serie di bug.

L'ultimo di essi ci viene raccontato da un utente di Reddit, che ha lamentato alcuni difetti quasi inconcepibili durante una sessione di gioco su PlayStation 4. Come è possibile vedere nel filmato che trovate in calce alla news, non solo c'erano evidenti errori nelle animazioni, visto che il giocatore in pratica saltellava anziché muoversi, ma anche di grafica.

La terra ha iniziato a tremare e il paesaggio era tutto sfocato come se fosse ancora in caricamento. Ciliegina sulla torta, all'improvviso il personaggio ha cambiato skin da solo nel bel mezzo della partita.

A niente è servito uscire dalla partita ed entrare in un'altra lobby, purtroppo il problema si è ripresentato. La buona notizia è che non tutti i giocatori sono stati colpiti da questi errori, che si sono verificati dopo l'ultima stability patch. Ovviamente però si tratta di errori piuttosto gravi, che Epic Games farebbe bene a sistemare in fretta.

Un rappresentante della software house ha cosigliato al giocatore in questione di chiedere aiuto al supporto ufficiale aprendo un ticket di segnalazione. Anche a voi sono capitate situazioni del genere?

Nel frattempo sembra che sia in arrivo un nuovo evento su Fortnite, mentre tutti si chiedono che fine abbia fatto l'aggiornamento 11.51 di Fortnite. Speriamo la risposta arrivi a breve.