Fortnite: un leak svelerebbe le ricompense del Battle Pass nella Stagione 5

Alcuni noti leaker della community di Fortnite, come Fortnite News & Leaks, FNBRintel e Shiina, hanno condiviso nei propri account Twitter/X quelle che sarebbero le ricompense del Battle Pass della Stagione 5, ancora non rivelate in via ufficiale.

Dopo il teaser in cui si svelano le prime skin di ritorno dal Capitolo 1, i leaker nnon hanno tardato a diffondere sul web screenshot e informazioni relative alle tabelle delle ricompense, con tanto di skin, armi e tema.

Stando a quanto scritto, questo Pass Battaglia conterrebbe solo 4 o 5 skin e solo 50 ricompense rispetto alle 100 del consueto Battle Pass. Le skin sarebbero, invece, una sorta di combo remix di 2 skin precedenti del capitolo 1, come ad esempio il Cavaliere rinnegato e la Lince. Ulteriori leak rivelano anche mappa e cover art.

Il primo teaser della Stagione 5 di Fortnite ha confermato un ritorno al Capitolo 1, ma al momento non sono stati dati ulteriori dettagli da parte del team di sviluppo, perciò manca ancora un'ufficialità ai leak che sono trapelati in rete.

Sarà quindi necessario attendere dichiarazioni ufficiali sui nuovi premi nel battle royale di Epic Games, che potranno smentire o confermare i leak divulgati tramite i social. Alcuni rumor, inoltre, suggeriscono che la Stagione 5 durerà un mese, concludendosi con un grande evento in diretta, cadenzato settimanalmente da una serie di aggiornamenti creati per far rivivere i momenti più epici del primo capitolo della serie.