Fornite: leakata l'immagine completa composta dai Fortbyte?

Con l'esordio della stagione 9 di Fortnite, hanno fatto il proprio debutto nel gioco anche i misteriosi Fortbyte, piccoli chip a cui i giocatori possono dare la caccia all'interno della mappa di gioco.

Questi ultimi stanno progressivamente facendo la loro comparsa all'interno del gioco, invitando così gli utenti ad esplorare ogni angolo dell'isola di Fortnite alla loro ricerca. Per completare l'intera raccolta, sarà necessario individuarli tutti, per un totale di ben cento Fortbyte. Per incentivare i videogiocatori, Epic Games ha legato la ricerca dei chip al progressivo completamento di una sorta di puzzle, le cui singole componenti sono appunto costituite dai Fortbyte. Man mano che questi vengono sbloccati, l'immagine acquisisce sempre maggiori dettagli, fino ad arrivare a svelare un artwork completo, che dovrebbe includere al suo interno possibili indizi sulla futura evoluzione del battle royale.

Ebbene, ad ora, Epic Games non ha ancora reso disponibili in-game tutti i chip, tuttavia, sembra che un dataminer sia riuscito a ricostruire in anticipo l'immagine nella sua completezza. Si tratta dell'utente attivo su Twitter con il nickname di "RISE.". Quest'ultimo ha dunque condiviso il risultato sul social network, come potete veriricare nel cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news.



In attesa di scoprire se quanto riportato dall'utente rispecchia effettivamente il risultato finale degli sforzi di ricerca dei chip, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse guide dedicate a questa caccia al tesoro cibernetica, con indicazioni sulla posizione del Fortbyte 59 o su come trovare il Fortbyte 2.