Fornite OG, quando il gioco Epic incontra i LEGO: oltre 1200 skin con uno stile inedito!

Il capitolo 5 di Fortnite è partito col botto grazie ai Rocket Racing, FNFestival e LEGO Fortnite che la faranno da padrone tra le innumerevoli novità previste per i fan del Battle Royale gratis di Epic Games. L'aggiornamento v28.00 di Fornite introduce tanti contenuti inediti, grazie ad un'iniziativa imprescindibile per gli amanti dei LEGO.

Il noto marchio danese di giocattoli è su Fortnite: "con l'aggiornamento v28.00 di Fortnite, ora più di 1200 costumi hanno uno stile LEGO". Si tratta di una notizia di non poco conto, la quale porterà ad un arricchimento del proprio guardaroba virtuale con tante skin da poter sfruttare nei match online. "Gli stili LEGO possono essere utilizzati nelle future esperienze LEGO all'interno di Fortnite", tra cui LEGO Fortnite, l'ennesimo piatto forte della partnership che prenderà piede nel prossimo futuro.

Pronti a costruire un'avventura del tutto inedita? LEGO Fortnite verrà rilasciato il 7 dicembre 2023; i giorni che separano i fan del progetto videoludico di Epic dalle novità contenutistiche realizzate sono pochi, ma quali costumi in proprio possesso avranno uno stile LEGO? La risposta alla suddetta domanda sarà possibile ottenerla consultando la pagina dei dettagli del costume nel negozio o nell'armadietto, ma tranquilli: "nuovi stili LEGO verranno aggiunti a Fortnite" con una certa regolarità, come confermato presso il sito ufficiale dello stesso Battle Royale. Intanto, sapete già come ottenere il primo regalo a tema? No? Allora vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come sbloccare la prima skin LEGO gratis in Fortnite Capitolo 5.