Fornite, ottenere la skin Banana Dorata: potrebbero servire 30 milioni di punti!

L'universo di Fortnite: Battaglia Reale è in continua evoluzione, con contenuti inediti introdotti nel battle royale con cadenza periodica. Tra gli item in-game che maggiormente attirano l'interesse del pubblico figurano sicuramente le Skin speciali.

Sovente disponibili per un periodo di tempo anche molto limitato, queste ultime sono in effetti piuttosto difficili da ottenere e possono richiedere ai giocatori parecchio tempo per essere conquistate. Tra le skin più note del titolo Epic Games figurano sicuramente quelle caratterizzate dal maggior livello di rarità: tra queste occupano una posizione del tutto speciale le skin in stile dorato, spesso proposte per celebrare eventi speciali o il tema di una nuova Stagione di Fortnite: Battaglia Reale.



La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, ad esempio, ha visto il debutto in-game della Skin Agent Peely, disponibile anche in versione Golden. Per sbloccare quest'ultima tuttavia, gli utenti del free to play dovrebbero cimentarsi in un'attività di gioco decisamente intensa. La sempre attiva community di Reddit ha in particolare provato a quantificare quest'ultima: partendo dall'ipotesi che un giocatore inizi la Stagione a livello 1, quest'ultimo dovrebbe guadagnarsi ben 29,5 milioni di punti esperienza!



Ben presto, l'Agenzia di Fortnite potrebbe essere distrutta in seguito al verificarsi dell'atteso evento Doomsday, in seguito al quale dovrebbe prendere il via la Stagione 3 di Fortnite.