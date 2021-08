Fortnite Settimana Selvaggia 2: tutti in volo con i nuovi oggetti fuori magazzino

I giocatori non corrono mai il rischio di annoiarsi in Fortnite: Epic Games ha dato il via alla seconda Settimana Selvaggia, un nuovo evento che mescola le carte in tavola tirando fuori dal magazzino un paio di oggetti, e non solo... scopriamo assieme cosa sta accadendo sull'isola.

"Il tentativo dell'OI di superare gli alieni in furtività è risultato in uno stallo, quindi ora cercano di superarli in... tempo in volo?! E non è il nome di un podcast come Dischi scottanti... si tratta letteralmente del tempo trascorso in aria". Durante la seconda Settimana Selvaggia i giocatori di Fortnite possono trascorrere molto più tempo in volo grazie ad una selezione di oggetti perfettamente adibita allo scopo: le Fenditure Portatili e i Rimbalzanti sono stati tirati fuori dal magazzino, mentre la mappa è stata cosparsa di Piattaforme di Lancio. Per l'occasione sono stati messi a disposizione anche una catena di incarichi leggendari, compresa una missione che chiede di infliggere danni dopo una planata, un'occasione perfetta per guadagnare Punti Esperienza extra.

Epic Games ha inoltre chiaramente lasciato intendere che questa non sarà l'ultima Settimana Selvaggia, e che in futuro possiamo aspettarcene delle altre. Già che ci siamo, vi segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la nostra guida per completare le sfide della Settimana 12 della Stagione 7 di Fortnite.