Fornite Stagione 3: Epic Games ha rimosso le auto della polizia?

Attesissima, la nuova Stagione di Fortnite: Battaglia Reale ha portato con sé un'ampia selezione di novità, tra le quali spiccano la radicale trasformazione dell'isola di gioco e il debutto di Aquaman nel free to play.

A diversi giorni di distanza dalla pubblicazione dei contenuti inediti, anche se alcuni già si chiedono quando finirà la Stagione 3 di Fortnite, i giocatori sono attivamente impegnati nel tentativo di scoprirne ogni segreto. Tra le segnalazioni più recenti, ad esempio, la community riferisce della scomparsa dal titolo di tutte le auto della polizia. I veicoli, nello specifico, sarebbero stati in parte rimossi e in parte riconvertiti in normali automobili. I mezzi, inoltre, non sembrano più risultare utilizzabili nemmeno all'interno della Modalità Creativa di Fortnite: Battaglia Reale.



Al momento, non sembrano essere state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games in merito a tale cambiamento nelle caratteristiche della mappa del battle royale. Diversi giocatori hanno correlato tale dettaglio al caso della morte di George Floyd e alle conseguenze scatenate dal tragico evento negli Stati Uniti d'America, ma, al momento, si tratta di una semplice ipotesi.



In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale interamente dedicato a tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite.