Fornite: svelata la data di avvio della Stagione 10!

Nelle scorse ore Epic Games ha aggiornato il timer del Pass Battaglia di Fortnite Battle Royale, svelando e ufficializzando la data di partenza della Stagione 10, che non partirà a metà luglio come inizialmente previsto.

Fortnite Stagione 10 prenderà il via il primo agosto 2019 e andrà avanti presumibilmente fino all'autunno inoltrato, mantenendo la consueta durata di dieci settimane. Per tutto il mese di luglio sarà quindi ancora possibile dedicarsi al ritrovamento dei Fortbyte ed a tutte le ricompense del Pass Battaglia Stagione 9.

Gli sviluppatori hanno voluto allungare la season in corso per non mettere troppa carne al fuoco in vista della Fortnite World Cup di fine luglio, la Stagione 10 inizierà solamente dopo il grande evento così da concedere ai giocatori e pro player la massima attenzione.

Al momento non sappiamo quali saranno i contenuti della nuova stagione di Fortnite ma considerando l'avvio in piena estate possiamo aspettarci Modalità a Tempo incentrate proprio sulla stagione estiva, oltre a skin e armi a tema.