Fornite x Disney Plus: due mesi di abbonamento gratis con il gioco Epic?

Prosegue la collaborazione tra Epic Games e Marvel che sta caratterizzando l'intera Stagione 4 del free to play. Tra i nuovi contenuti introdotti nel titolo, troviamo la skin gratis di Ghost Rider.

Sembra tuttavia che il nuovo aggiornamento di Fortnite: Battaglia Reale abbia rivelato un'altra interessante collaborazione. Secondo quanto riferito dai leaker pare infatti che Epic Games abbia siglato un nuovo accordo con Disney, per portare ai giocatori un'offerta esclusiva. L'iniziativa, in particolare, vedrebbe l'offerta di due mesi si abbonamento a Disney Plus, il servizio di abbonamento della Casa di Topolino. Quest'ultimo sarebbe proposto in omaggio ai giocatori di Fortnite: Battaglia Reale in seguito alla realizzazione di acquisti con valuta reale all'interno del gioco.



Al momento, tuttavia, la collaborazione non è stata annunciata in maniera ufficiale né da Epic Games né da Disney: vi invitiamo dunque a ricordare che il rumor potrebbe rivelarsi errato, in tutto o in parte. Sempre secondo le indiscrezioni, tuttavia, novità in merito dovrebbero giungere a breve: ai giocatori del free to play non resta dunque altro da fare che attendere pazientemente eventuali aggiornamenti. Nel frattempo, i giocatori possono continuare a esplorare i contenuti della Stagione 4 di Fortnite, interamente dedicata all'universo degli eroi e delle eroine di casa Marvel.