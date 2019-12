Fortnite x Star Wars Episodio 9: ecco la scena inedita de L'Ascesa di Skywalker

Come promesso, alle 20:00 di oggi 14 dicembre i giocatori di Fortnite hanno potuto partecipare ad un nuovo, imperdibile evento in-game, stavolta interamente dedicato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nono episodio della saga di Guerre Stellari in arrivo nei cinema italiani il 18 dicembre.

La playlist Fortnite Presents: Star Wars Live è stata aperta alle 19:30, non senza qualche problemino. A causa dell'elevata affluenza, molti giocatori hanno problemi di login in Fortnite, che hanno costretto Epic Games a intervenire per cercare di mettere una pezza. Basti pensare che su Twitch è stato raggiunto un picco di 522 mila spettatori connessi in contemporanea! Per i dati in-game dovremo invece attendere una comunicazione ufficiale da parte di Epic.

Nonostante ciò, in game tutto è avvenuto secondo i piani. All'ora stabilita, nei pressi di Rapide Rischiose, il regista J.J. Abrams e il conduttore dei Game Awards Geoff Keighley hanno presentato una scena inedita di Star Wars L'Ascesa di Skywalker, capitolo finale della nuova trilogia di Guerre Stellari e senza dubbio uno dei film più attesi dell'anno.



Se non avete avuto modo di viverla in diretta all'interno del gioco, non temete! In cima a questa notizia trovate la replica integrale dell'evento Fortnite X Star Wars, buona visione! Ne approfittiamo per segnlarvi che al termine dell'evento sono stati resi disponibili in gioco i blaster e le spade laser! Inoltre, per tutto il weekend potete ottenere il doppio dei punti esperienza in Fortnite Battaglia Reale!