Fornite x Travis Scott: lanciata la Capsule Collection di Astronomical

L'evento Astronomical di Travis Scott in Fortnite ha fatto registrare un successo poderoso, con ben 12,3 milioni di videogiocatori collegati in contemporanea nel gioco durante la prima del concerto. Non stupisce affatto, quindi, che il rapper texano abbia voluto lanciare anche una Capsule Collection.

Dal negozio ufficiale di Travis Scott è ora possibile acquistare un'ampia varietà di prodotti dedicati all'evento Astronomical, dall'action figure di 30 centimetri della skin Cactus Jack di Fortnite, al Blaster Nerf a tema, passando per un assortimento di t-shirt con in bella vista il planetoide che ha trasportato il rapper digitale a Sabbie Sudate per il concerto. Ci sono persino i copri analogici con il logo di Cactus Jack per il Dualshock 4 di PS4 e l'Xbox One Controller.

I prezzi variano dai 15 dollari per i copri analogici fino ai 75 dollari dell'action figure. Maggiori dettagli sono reperibili sul negozio ufficiale di Travis Scott. Cosa ve ne pare? Se decidete di fare un acquisto, informatevi per bene sulle spese di spedizione e dogana, dal momento che la merce arriva dagli Stati Uniti d'America.

Il concerto Astronomical è stato un successo talmente grande che ha contribuito ad accrescere la popolarità di Travis Scott, che investito da un'ondata mediatica ha visto accrescere gli ascolti su Spotify di Sicko Mode oltre il miliardo. I fan più attenti, tra l'altro, hanno scovato un nostalgico easter egg di Fortnite durante il concerto.