Forntnite, al via Escape Room L'Incubo: come partecipare e tutte le ricompense dell'evento

Con la notte più spaventosa dell'anno ormai alle porte, è tempo di novità sull'isola di Epic Games. Oltre all'annuncio degli speciali contenuti di Fortnitemares 2022, arriva ora anche il reveal dell'evento Escape Room di Fortnite.

Nello specifico, parliamo di una competizione virtuale che si protrarrà da oggi sino alle ore 07:59 del 1 novembre 2022. In questo arco di tempo, i giocatori dovranno collegarsi al sito ufficiale dell'iniziativa per cercare di ottenere delle speciali ricompense nel battle royale. Di seguito, potete trovare il link al sito dell'evento:

Dopo aver collegato il proprioal portale, gli utenti dipotranno visualizzare una serie di compiti e missioni speciali da portare a termine all'interno del free to play. Come in ogni escape room, L'Incubo metterà i giocatori alla prova con diverse, ognuna delle quali richiederà lo sblocco di tutti gli obiettivi proposti per poter essere abbandonata.

Sbloccando le diverse stanze, i giocatori si aggiudicheranno i seguenti premi in Fortnite:

Ricompensa stanza 1: Emoticon estetico di gioco Buuuuuu;

Ricompensa stanza 2: 20.000 PE;

Ricompensa stanza 3: spray estetico di gioco Polpocchio;

Ricompensa stanza 4: copertura estetica di gioco Delirio notturno:

L'aggiornamento del sito di Escape Room: L'Incubo potrà richiedere fino ad un'ora dall'ultima partita a Fortnite. Ai fini dell'evento, saranno supportate esclusivamente le seguenti Playlist: Battaglia reale di Fortnite (singolo, coppie, terzetti e squadre) e Fortnite Zero costruzioni (singolo, coppie, terzetti e squadre).