Forse non ve ne siete accorti, ma Kojima è comparso nel nuovo trailer di Death Stranding

Come è stato fatto notare su Reddit, Hideo Kojima ha fatto una breve comparsa nel nuovo trailer dimostrato durante i Game Awards 2017. A quanto pare, il game director giapponese non ha rinunciato ad uno dei suoi classici cameo.

Potete vederlo nell'immagine riportata in calce alla notizia: Hideo Kojima è comparso per qualche istante durante una scena del trailer, proprio al fianco del personaggio interpretato da Norman Reedus. Anche se il volto è ricoperto da quella strana melma scura, la sagoma di Kojima è perfettamente riconoscibile dagli occhiali e dal taglio dei capelli.

Non è la prima volta che il celebre game director fa la sua comparsa in uno dei suoi giochi (se ricordate, Kojima era addirittura reclutabile all'interno di Metal Gear Solid V: The Phatom Pain). Voi vi eravate accorti di questo dettaglio durante i Game Awards 2017?