Forspoken si aggiorna su PC, risolto il problema con le GPU: patch 1.03 disponibile

In seguito al lancio, Forspoken è stato colpito da numerose recensioni negative su Steam, che segnalavano in particolare diversi problemi di performance per l'Action RPG di Square Enix.

Ora, il team di sviluppo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento dedicato al viaggio di Frey, con la patch 1.03 di Forspoken pronta per il download su Steam. L'update ha un peso di circa 200 MB, ma purtroppo non sembra offrire modifiche radicali sul fronte della fluidità dell'esperienza. L'aggiornamento interviene ad ogni modo su alcuni casi di crash del gioco, determinati da un'interazione non ottimale con specifici modelli di GPU. In particolare, lo ricordiamo, era stata segnalata sin dal lancio una incompatibilità di Forspoken con alcune GPU di AMD.



Spazio anche alla correzione di un malfunzionamento del comparto audio di Forspoken, che si traduceva nel generarsi di rumore indesiderato. Con impostazioni grafiche al minimo, l'Action RPG proporrà inoltre ora un numero inferiore di NPC a schermo, mentre l'estetica della mappa dedicata a New York è stata aggiornata. Gli sviluppatori di Square Enix hanno lavorato anche sull'ottimizzazione di Forspoken su Steam Deck, con un intervento volto a rendere maggiormente leggibile l'interfaccia utente del gioco.



Accolto con reazioni contrastanti in Europa, Forspoken ha conquistato la critica videoludica giapponese.