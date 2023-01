Forspoken, alta moda ad Athia con la Collezione ufficiale: nasce la linea di abbigliamento

Di ritorno da Athia con il video della versione PC di Forspoken, ci dirigiamo in direzione del PlayStation Blog per ammirare la Collezione ufficiale di Forspoken, una linea di abbigliamento con capi ispirati al GDR fantasy di Luminous Productions e Square Enix.

Realizzata in collaborazione con Sony e i curatori del PlayStation Gear Store, la Forspoken Collection trasporta i giocatori nelle atmosfere magiche del regno di Athia per fargli indossare, e non solo metaforicamente, dei capi ispirati al vestiario della protagonista Frey Holland e all'arte dell'universo fantasy da esplorare a partire dal 24 gennaio su PC e PlayStation 5.

La linea di abbigliamento a tema Forspoken comprende magliette con loghi dorati (a simboleggiare il potere magico che scorre in Frey e che perma la dimensione di Athia), un giubbotto con stemma, delle spille che ricreano le funzionalità dell'interfaccia del gioco e diversi accessori, anch'essi legati all'arte, al simbolismo, ai contenuti e ai personaggi di Forspoken.

In calce alla notizia trovate il link con l'approfondimento del PlayStation Blog sull'ultima, simpatica collaborazione d'alta moda tra Sony, Square Enix e Luminous Productions. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il resoconto della nostra prova di 4 ore con Forspoken tra magia e parkour.