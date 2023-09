Forspoken: su Amazon l'edizione per PS5 è acquistabile a soli 19,99 euro

Forspoken è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Luminous Productions e Square Enix, uscito il 24 gennaio 2023 per Microsoft Windows e PlayStation 5, su Amazon è in offerta l'edizione fisica per PS5 ad un super prezzo.

L'edizione Standard al prezzo incredibile di 19,99 euro, con lo sconto di 60 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro, l'edizione Steelbook del gioco è acquistabile a 39 euro, una super promozione per recuperare il gioco ad un prezzo bassimissimo. Entrambe le versioni in promozione sono vendute e spedite da Amazon.

Di seguito i link alle offerte:

Nel gioco guideremo Frey in un viaggio lungo e faticoso, dopo essere stata catapultata in una antica terra misteriosa e ricca di pericoli, dovrà affrontare mille pericoli per ritrovare la via di casa. Athia è una terra abitata da creature e mostri con poteri soprannaturali, portate in vita grazie a tecnologie all'avanguardia. Nel gioco è predominante il parkour, ci arrampicheremo sulle pareti, balzeremo tra i canyon, faremo dei salti da altezze incredibili, il tutto all'interno di paesaggi sconfinati. Affronteremo i temibili nemici con una serie di poteri che sceglieremo in base al nostro stile di gioco.