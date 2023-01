Forspoken: annunciata la demo PC, il primo DLC esce entro fine anno

Forspoken è disponibile da oggi su PC e PlayStation 5, in esclusiva console per 24 mesi. A dicembre, Square Enix ha pubblicato una demo su PlayStation Store, adesso la versione di prova arriva anche su piattaforma Windows, scaricabile da oggi.

Nel momento in cui scriviamo la demo di Forspoken non è ancora disponibile sugli store digitali (Epic Games Store, Steam e Microsoft Store) ma arriverà nel corso della giornata, presumibilmente nella seconda metà del pomeriggio. Non è chiaro se la demo sia identica a quella già lanciata su PlayStation 5 o se presenterà contenuti in parte diversi e basati magari su una build più recente.

In una nota a parte, Square Enix conferma che il DLC Forspoken: In Tanta We Trust verrà pubblicato più avanti nel corso dell'anno, i giocatori che hanno prenotato la Digital Deluxe Edition riceveranno l'accesso anticipato al contenuto prequel per la storia.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Forspoken, secondo un insider il gioco avrebbe subito molte modifiche rispetto al primo concept iniziale, il risultato finale è oggetto di discussione e i voti delle prime recensioni internazionali coprono una forbice molto ampia, tra chi ha apprezzato il progetto e chi invece è rimasto deluso dal lavoro svolto da Luminous Productions.