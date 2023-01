Forspoken, annunciato un nuovo livestream: aggiornamenti sulla versione PC e non solo

Con l'uscita di Forspoken su PS5 e PC sempre più vicina, fissata precisamente al 24 gennaio 2023, Square Enix prepara un nuovo Live Broadcast interamente incentrato sull'avventura con protagonista Frey Holland, così da offrire ai giocatori gli ultimi aggiornamenti in vista del debutto sul mercato.

Il livestream si terrà il prossimo 17 gennaio alle ore 12:00 italiane, con la compagnia nipponica che promette diversi aggiornamenti sulla versione PC del gioco, della quale negli scorsi mesi si è parlato con meno enfasi rispetto all'edizione PS5. Ad esempio, ancora non sono stati diffusi i requisiti minimi e consigliati per PC, dunque è altamente probabile che questo importante dettaglio verrà rivelato nel corso della trasmissione.

Negli scorsi giorni è stato intanto confermato che Forspoken utilizzerà Denuvo su PC, il noto sistema anti-tampering utilizzato con sempre più frequenza in ambito videoludico. In aggiunta, dovrebbero essere trasmesse nuove sequenze di gameplay, permettendoci così di dare un ulteriore sguardo all'opera sviluppata da Luminous Productions in attesa del lancio.

La demo del gioco pubblicata lo scorso dicembre ha diviso i fan, con diversi giocatori che non sono rimasti molto colpiti da quanto mostrato nella versione dimostrativa. In ogni caso abbiamo avuto modo di provare Forspoken per 4 ore, in modo da trarne impressioni concrete sui suoi contenuti in attesa di mettere le mani sul prodotto finale.