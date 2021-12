Forspoken: aperti i preordini su Amazon dell'edizione fisica del gioco

Forspoken è un videogioco di ruolo d'azione in sviluppo da Luminous Productions e Square Enix, in uscita il 24 maggio 2022 per Microsoft Windows e PlayStation 5, da oggi è preordinabile su Amazon l'edizione fisica per PS5.

Il gioco è preordinabile al prezzo di 79,99 euro con la promozione "prezzo minimo garantito", che vi permette di risparmiare qualora in prezzo del gioco dovesse scendere dal giorno del preordine a quello di spedizione, quindi se siete interessati a giocarlo dal day one, vi consigliamo di ordinarlo subito, se il prezzo dovesse scendere, lo pagherete automaticamente meno del listino. In caso cambiaste idea, cancellare l'ordine è estremamente facile e veloce.

Clicca qui per preordinare l'edizione fisica di Forspoken per PS5 al prezzo mimimo garantito

Guida Frey in un viaggio indimenticabile alla ricerca della strada di casa dopo essere stata misteriosamente catapultata in una terra antica e fantastica, esplora i vasti regni di Athia, un'incantevole terra abitata da creature soprannaturali portate in vita grazie a tecnologie all'avanguardia. Arrampicati sulle pareti, balza tra i canyon, salta da altezze da capogiro e immergiti in sconfinati paesaggi, affronta terribili mostri in combattimenti magici con una vasta serie di potenti abilità che si adattano a vari stili di gioco, da quelli più veloci ed emozionanti a quelli più strategici e metodici.

É possibile risparmiare da subito con delle promozioni di Amazon già attive, come per esempio 5 Euro di buono sconto su un ordine di almeno 15 Euro oppure 6 Euro di buono sconto con una ricarica da 60 Euro.