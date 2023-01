Forspoken sta per arrivare: Square Enix ha spazio per un ultimo livestream

Anche se il day one di Forspoken è stato rotto in anticipo ed alcuni giocatori hanno già avuto modo di approfondirlo per ore, ufficialmente il nuovo Action/RPG di Square Enix sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023, pronto per essere acquistato dai giocatori di tutto il mondo.

In vista dell'ormai imminente lancio sul mercato, la compagnia annuncia un ulteriore evento livestream incentrato sull'avventura con protagonista Frey Holland, per gli ultimi aggiornamenti e video-gameplay del gioco a pochi passi dal lancio. La diretta andrà in onda in Italia alle ore 12:00 del prossimo 23 gennaio, il giorno prima del debutto nei negozi. Per l'occasione saranno presenti i doppiatori giapponesi di Frey e di Cuff che mostreranno le ultimissime novità sul gioco di ruolo open world.

Il gameplay avrà in ogni caso un ruolo di primo piano durante lo showcase, offrendo ai fan un assaggio ancora più concreto delle meccaniche di gameplay così da avere un'idea ancora più chiara sulle potenzialità dell'opera. Con il day one dietro l'angolo, negli scorsi giorni Square Enix ha anche pubblicato il trailer di lancio di Forspoken che riassume gli elementi chiave dell'avventura, come parkour, incantesimi e tanta azione.

Indecisi se prendere subito Forspoken? Appuntamento alle ore 12:00 del 23 gennaio, così da scoprire se l'ultimo iivestream si rivelerà convincente per spingervi verso l'acquisto.