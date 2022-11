Forspoken arriverà anche su Xbox Series X|S, ma l'attesa sarà lunghissima

Oltre ad aver confermato per quanto tempo Final Fantasy 16 resterà un'esclusiva PlayStation 5, un recente trailer pubblicato da Sony fornisce importanti dettagli anche in merito a Forspoken.

Nel corso del trailer intitolato Play Like Never Before, il colosso nipponico ha inserito una specifica dicitura che accompagna le brevi sequenze di gioco tratte da Forspoken. Stando a quanto scritto a schermo, Forspoken sarà un'esclusiva PC e PlayStation 5 per un bel po' di tempo: sarà infatti possibile giocare il titolo Square Enix sulle due piattaforme nel periodo compreso fra il 24 gennaio 2023 e il 23 gennaio 2025. Sembrerebbe quindi che il gioco sia un'esclusiva temporale per una finestra molto più lunga del solito anno, visto che il suo arrivo su altre piattaforme non sarà possibile prima dei due anni e un giorno dal day one. Insomma, chi vorrà giocare il titolo su Xbox Series X|S dovrà attendere un bel po' di tempo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla partnership tra Sony e Square Enix e su quali potrebbero essere le piattaforme di destinazione alla scadenza dell'accordo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di Forspoken con tutti i dettagli su storia e gameplay.