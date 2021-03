Forspoken: l'attrice Ella Balinska presenta la protagonista del gioco Frey Holland

In occasione dello Square Enix Presents il publisher ha svelato il titolo definitivo di Project Athia con un nuovo trailer: Forspoken vedrà come protagonista Frey Holland, interpretata dall'attrice Ella Balinska che ha mostrato tutto il suo entusiasmo.

Nel nuovo trailer dedicato a Forspoken l'attrice Ella Balinksa, conosciuta per il ruolo di protagonista nel film dedicato alle Charlie's Angels del 2019, ha introdotto il personaggio di Frey Holland, una giovane donna dotata di particolari poteri magici che dovrà imparare a controllare per sopravvivere nella fantastica e pericolosa terra di Athia.

Come ha dichiarato la stessa attrice: "Questo è il primo videogioco con cui collaboro e dato che sono una grande fan dei videogiochi sin da piccola, trovo incredibile vedere il modo in cui il mondo e la storia di Forspoken prendono vita, sfocando i confini tra la realtà e la fantasia". Ella Balinska ha poi proseguito: "Il personaggio di Frey è autentico, naturale, è una ragazza che si è smarrita sia letteralmente che metaforicamente. È un personaggio in cui mi sono subito immedesimata e penso che sarà lo stesso per tutti coloro che partiranno per quest'incredibile avventura".

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Forspoken dovrebbe uscire nel corso del 2022 su PC ed in esclusiva console su PlayStation 5.