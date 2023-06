Forspoken, gli autori passano al team di NieR e Dragon Quest: fusione tra Luminous e SE

Fondato nel 2018, lo studio di Forspoken chiude ufficialmente i battenti, a distanza di soli cinque anni dalla sua creazione. La già annunciata fusione tra Luminous Productions e Square Enix è infatti divenuta realtà.

Nel presentare il programma della CEDEC (Computer Entertainment Developers Conference) 2023, i vertici del colosso giapponese hanno svelato gli effetti del ricollocamento di personale. Nello specifico, il team creativo che rappresentava il fulcro di Luminous Productions è ora descritto come parte dell'unità CBU2 di Square Enix.



Quest'ultima rappresenta il nucleo operativo tradizionalmente responsabile della realizzazione dei nuovi capitoli delle serie di Dragon Quest e NieR. Di conseguenza, è probabile che gli autori di Forspoken stiano ora offrendo il proprio contributo allo sviluppo di Dragon Quest XII: The Flames of Fate o di un eventuale nuovo sequel non ancora annunciato della saga di NieR. Al momento, da Square Enix non sono state condivise informazioni ulteriori, ma sembra che il processo di riorganizzazione di Luminous Productions non abbia portato a licenziamenti.



Tra le ragioni della scelta presa da Square Enix, riveste probabilmente un ruolo di rilievo lo scarso successo di critica e pubblico dello stesso Forspoken, incapace di affermarsi sul mercato videoludico. Proprio di recente, l'action RPG ha accolto un nuovo DLC, che tuttavia non sembra in grado di risollevare le sorti della produzione, come evidenziato dalla nostra recensione del DLC In Tanta We Trust di Forspoken.