Forspoken avrà una demo? PlayStation Japan l'avrebbe rivelata per errore

Manca sempre meno all'esordio di Forspoken su PlayStation 5 e PC: l'uscita dell'Action/RPG firmato Square Enix e Luminous Productions è prevista per il 24 gennaio 2023, e c'è ancora tempo per ulteriori novità sulla promettente avventura con protagonista Frey Holland.

Parlando a proposito di novità, sembra che una demo di Forspoken sia ormai imminente, almeno stando a quanto rivelato da PlayStation Japan, che si sarebbe lasciato sfuggire per errore l'esistenza della versione dimostrativa non ancora confermata. A quanto pare Square Enix aveva in programma l'annuncio della demo per i Game Awards 2022, o comunque entro il 9 dicembre, attraverso un nuovo trailer apposito.

Non ci sono maggiori dettagli sui contenuti della versione di prova. Per il momento si rimane nell'ambito delle ipotesi, ma è altamente probabile che la conferma ufficiale possa arrivare da un momento all'altro. L'arrivo di una demo sarebbe l'occasione per dare una chance al gioco in vista del suo debutto sul mercato: nella nostra prova di Forspoken risalente allo scorso settembre abbiamo avuto modo di assaggiare le potenzialità dell'opera, oltre a scoprire quali aspetti avrebbero necessitato di ulteriori rifiniture. La nuova versione dimostrativa potrebbe essere l'occasione per scoprire i progressi compiuti dagli sviluppatori negli ultimi mesi.

E' stato intanto confermato che Forspoken avrà caricamenti inferiori al secondo, merito dell'SSD di PS5.