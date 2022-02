Forspoken avrà le microtransazioni? Emerge il dubbio dal rating della ESRB

Forspoken potrebbe avere microtransazioni o acquisti in-app, stando a quanto riportato nella scheda del gioco sul sito dell'Entertainment Software Ratings Board, l'ente che si occupa di valutare i videogiochi presto in vendita negli Stati Uniti.

L'ente ha classificato Forspoken con il bollino M+ a causa della violenza e del linguaggio scurrile, emerge però ora un nuovo dettaglio in quanto nella scheda del gioco si parla di acquisti in-app e microtransazioni, non certo una novità in assoluto ma si tratta di una caratteristica che sembra sposarsi non troppo bene con Forspoken, un gioco d'azione single player con elementi RPG focalizzato sulla narrazione.

Gli acquisti in-app potrebbero includere elementi estetici per la protagonista con una sorta di negozio in-game, anche se si tratta solamente di una ipotesi. Altra possibilità è che la dicitura in questione sia relativa in realtà a DLC a pagamento, comunque mai confermati da Square Enix.

Ne sapremo di più nelle prossime settimane, Forspoken esce il 24 maggio su PC e PS5, al momento l'arrivo del gioco sulle piattaforme Xbox non è stato confermato e non sappiamo se il gioco sia esclusiva totale per console PlayStation o se si tratti di una esclusiva temporale, nodi che verranno sciolti presumibilmente più avanti nel corso dell'anno.