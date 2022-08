Forspoken in azione alla GamesCom: ci sarà un sofisticato sistema di combo magiche

Negli ultimi tempi Forspoken non ha passato dei gran momenti. Oltre ad essere stato rinviato al 24 gennaio 2023, il precedente trailer di Forspoken è stato deriso dagli utenti, trasformandosi in un meme a causa dei toni fin troppo leggeri utilizzati per il filmato.

Ma i lavori sull'opera procedono spediti e, anzi, Square Enix ha colto l'occasione della GamesCom 2022 per offrire un nuovo, corposo assaggio del gioco in sviluppo presso gli studi di Luminous Production. Un filmato di circa 10 minuti comparso sul canale Youtube della testata Jeuxvideo ci permette di vedere maggiormente nel dettaglio non solo il mondo di gioco, ma anche il gameplay, con un focus sull'esplorazione e sui poteri a disposizione della protagonista Frey Holland che le permetteranno di affrontare le numerose insidie che la circondano.

In particolare gli incantesimi rivestono un ruolo centrale all'interno della produzione, considerato che saranno presenti oltre un centinaio di magie ed abilità da utilizzare. E come rivelato da IGN.com, il titolo valuterà le combo a base di incantesimi, con punteggi dall'impostazione simile a quanto visto in Devil May Cry. Elaborare combinazioni di poteri magici sempre più sofisticate spingerà in questo modo gli utenti a sfruttare al meglio tutte le abilità disponibili, garantendo in questo modo maggiore varietà al sistema di combattimento.

Ricordiamo che l'Action/RPG prodotto da Square Enix è previsto per PC e PlayStation 5, sebbene già inizino a circolare voci sul possibile arrivo di Forspoken su Xbox Cloud Gaming in futuro, portandolo così anche sulle console di casa Microsoft.