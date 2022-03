Forspoken in azione su PS5: scontri e incantesimi prima dello State of Play

In attesa del nuovo PlayStation State of Play di marzo 2022, in programma per questa sera, dal team di Square Enix arriva un inedito assaggio dell'universo di Forspoken.

Dai canali della redazione internazionale di Game Informer, è stato infatti diffuso un nuovo video gameplay che pone l'accento sulle abilità magiche della protagonista. Scopriamo così che Frey potrà sfruttare tre diverse tipologie di incantesimi, suddivisi in:

Magie di Attacco: tra saette e spade magiche evocate dal nulla, questi ultimi si presentano come gli incantesimi più rapidi da scagliare contro gli avversari, per provocare loro significativi danni;

Magie di Supporto: servono principalmente a potenziare altri attacchi o ad attribuire all'eroina alcuni bonus temporanei. A titolo di esempio, possiamo citare la possibilità di evocare liane dal terreno per immobilizzare gli avversari o incantesimi ad area che provocano la comparsa di nebbia o gas velenoso;

Attacchi potenti: descritti come "vertice della piramide", questi ultimi si collocano effettivamente sulla cima di una piramide presente nell'interfaccia utente. Si tratta di magie molto potenti, che richiedono un tempo di ricarica dopo essere state utilizzate una volta. Tra questi, troviamo Conflagrazione, un incantesimo che evoca un imponente muro di lava pronto a travolgere gli avversari;

Questo nuovo sguardo all'open world realizzato con ilfa seguito al recente annuncio del rinvio di Forspoken , atteso su PC e PlayStation 5.