Forspoken in azione al TGS 2022: nuovo assaggio di gameplay e narrativa

Il Tokyo Game Show 2022 è iniziato, e Square Enix parte subito con un nuovo trailer di Forspoken, l'Action/RPG sviluppato da Luminous Productions ed in uscita il prossimo 24 gennaio 2023 su PC ed in esclusiva console PlayStation 5.

Il filmato mandato in onda durante la fiera nipponica è prevalentemente uno story trailer volto a mostrarci varie sequenze narrative incentrate sulla protagonista Frey Holland, una giovane donna di New York che si ritrova improvvisamente catapultata nel magico mondo di Athia, ed i diversi comprimari ed antagonisti che incontrerà lungo il cammino. Non manca comunque un piccolo spazio anche per momenti di gameplay, sia di combattimento che legati all'esplorazione, che ci permettono di dare un ulteriore sguardo anche agli evocativi scenari che caratterizzano la nuova avventura prodotta da Square Enix.

La storia di Frey promette di essere piuttosto corposa: in precedenza Square Enix ha confermato la longevità di Forspoken, con la sola storia principale che dovrebbe durare tra le 30 e le 40 ore senza tenere conto di tutte le missioni secondarie ed attività collaterali offerte dal gioco. Per maggiori approfondimenti non perdetevi inoltre la nostra intervista agli autori di Forspoken, che ci hanno rivelato diversi dettagli su gameplay, concept ed ispirazioni per l'interessante Action/RPG.