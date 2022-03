Forspoken, tra bracciali parlanti e misteri: nuovi dettagli sulla trama del gioco PC e PS5

Di recente, il team di Luminous Production ha mostrato al pubblico la nuova regione di Avoalet, una delle aree esplorabili di Forspoken, avventura fantasy attesa su PlayStation 5 e PC.

Il mondo di gioco e le caratteristiche di gameplay dell'ex project Athia stanno dunque prendendo progressivamente forma, come raccontato dal nostro Giuseppe Arace nella sua anteprima di Forspoken. Sono però ancora molti i misteri che circondano il titolo Square Enix, inclusa la trama di questa epopea fantasy. Su quest'ultima, una nuova intervista con Luminous Production ha però aperto alcuni scorci interessanti.

Come già noto, Frey Holland è una giovane ragazza orfana, originaria degli USA. Mentre cerca di trovare il proprio posto nel mondo tra le strade di New York, tuttavia, la giovane si ritrova inspiegabilmente trasportata nel reame magico di Athia. Piagato da un'energia distruttrice nota come The Break, questo mondo si sta progressivamente corrompendo, condannando a morte i suoi abitanti. Dietro tale disastro, pare celarsi Tanta Prav, potente stregone.



Nel caos che caratterizza Athia, Frey Holland cercherà disperatamente una via per fare ritorno a casa: un'impresa nella quale sarà però ostacolata da Cuff, un peculiare bracciale senziente installatosi sul polso della protagonista. Scoperta un'immunità della ragazza alla piaga che sta colpendo il regno, l'oggetto è infatti determinato a convincerla a combattere per la salvezza di Athia, sfruttando i suoi sempre più potenti poteri magici. Per superare le resistenze della ragazza, Cuff rivelerà di essere a conoscenza di dettagli relativi a sua madre e alle sue origini. Sembra infatti che queste ultime non siano del tutto estranee al mondo fantasy: nel corso di un primo confronto con Tanta Prav, anche l'antagonista lascerà infatti intendere di aver già avuto a che fare con Frey.



Cosa ve ne pare di queste premesse, siete curiosi di saperne di più?