Forspoken al centro di critiche e meme: l'attrice di Frey difende il suo personaggio

Disponibile su PC e PlayStation 5 dallo scorso 24 gennaio, Forspoken ha avuto reazioni contrastanti da parte di critica e pubblico. A finire nel mirino dei detrattori sono state in particolare la trama e la scrittura dei dialoghi, velocemente finiti al centro di meme e prese in giro per i loro toni sopra le righe.

Nonostante la reazione mista e le diverse critiche arrivate a livello internazionale, l'attrice Ella Balinska, interprete della protagonista Frey nel nuovo Action/RPG prodotto da Square Enix, non sembra affatto infastidita dai meme che circondano il suo personaggio, pur comunque difendendolo. Nel corso di un'intervista con The Verge, infatti, Balinska sottolinea di amare i videogiocatori per "l'impegno che ci mettono nell'analizzare davvero a fondo ogni gioco", sebbene dal suo punto di vista Frey resti una protagonista "fantastica" nonostante i dialoghi.

"Credo che le persone abbiano sempre una reazione positiva o negativa verso qualcosa che non sono abituati a vedere, e questo va assolutamente bene perché è in questo modo che ci spingiamo verso un cambiamento", afferma Balinska, che aggiunge: "Questo è un gioco straordinario che offre una protagonista eccezionale, così audace, impenitente e riluttante nel miglior modo possibile".

La nostra recensione di Forspoken vi illustra nel dettaglio ciò che l'opera Square Enix offre, evidenziandone i difetti ma mettendo in risalto anche gli aspetti più riusciti della produzione. In Giappone nel frattempo, Famitsu ha premiato Forspoken con una valutazione molto alta, non troppo distante dal Perfect Score.