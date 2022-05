Forspoken classificato PEGI 18+: temi maturi e 'acquisti di oggetti in-game'

Atteso ad ottobre su PlayStation 5 e PC, Forspoken, il nuovo action-adventure di stampo fantasy di Square-Enix, è stato classificato dal PEGI (Pan European Game Information), l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Europa [la descrizione include spoiler minori sul gioco].

Il titolo ha ricevuto una classificazione 18+ a causa della presenza di temi maturi, dell'uso di alcolici, di un linguaggio senza troppi filtri, e di scene di violenza.

Forspoken è un "gioco di ruolo d'azione e avventura in cui una giovane donna che ha perso tutto viene trasportata da New York in un regno magico. Deve salvare la gente di questa terra bella ma crudele, trovare il suo vero scopo e tornare a casa", recita la descrizione fornita dal PEGI.

"Questo gioco ha ricevuto un PEGI 18 che limita la disponibilità solo agli adulti e non è adatto a persone di età inferiore ai 18 anni. Questa valutazione è stata data perché presenta forti riferimenti al suicidio e uso di un linguaggio forte.

In una scena, una donna disperata si trova su una sporgenza, mentre beve alcolici, e pensa che il mondo sarebbe un posto migliore senza di lei. Quando mette un piede sopra la sporgenza, viene salvata da una presenza mistica. Più avanti nel gioco, lo stesso personaggio viene attaccato da un villain che le dice che avrebbe dovuto togliersi la vita. Questo gioco contiene anche l'uso di un linguaggio forte ("f**k"), oltre a termini più moderati".

Vengono inoltre menzionate diverse scene di violenza, e confermata la possibilità di bere alcolici presso dei bar (questo potrà migliorare le caratteristiche del personaggio ma ci sono delle controindicazioni).

Confermata infine "l'opportunità di acquistare oggetti di gioco, sotto forma di pacchetti di contenuti scaricabili, di cui alcuni genitori o tutori potrebbero voler essere a conoscenza". Come fatto notare dagli utenti reddit, tuttavia, potrebbe trattarsi di un riferimento all'upgrade alla Digital Deluxe edition del gioco che offre dei contenuti aggiuntivi, e che viene interpretato dal PEGI come un normale acquisto in-game.



In attesa del debutto fissato all'11 ottobre di quest'anno su PC e PlayStation 5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forspoken.