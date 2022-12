Forspoken: dal combat system all'esplorazione, tutti i contenuti della demo PS5 in video

Tra i numerosi annunci fatti sul palco dei The Game Awards 2022 abbiamo trovato anche quello relativo alla versione di prova di Forspoken, arrivata immediatamente dopo l'evento trasmesso in diretta streaming su PlayStation 5. Incuriositi da questo contenuto, abbiamo deciso di provarlo su Twitch.

Nel corso di una diretta andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, Giada e Riccardo sono partiti all'esplorazione delle magiche ambientazioni che fanno sfondo all'avventura targata Square Enix, la quale mette i giocatori nei panni di una giovane ragazza che viene proiettata in un regno del passato e in cui le forze del male stanno prendendo il sopravvento. Ad aiutare la giovane strega troviamo un bracciale parlante, la quale guiderà la donna nel corso della sua avventura e la aiuterà a padroneggiare i suoi poteri magici.

Prima di lasciarvi alla replica della diretta trasmessa su Twitch, così che possiate vedere tutta la demo in versione PlayStation 5, vi ricordiamo che il gioco arriverà il 24 gennaio 2023 solo su PS5 e PC.

Sapevate che il director dell'action RPG ha affermato che Forspoken 'non sarebbe stato possibile su PS4'? Per chi non lo sapesse, inoltre, le prime analisi della demo di Forspoken sostengono che il gioco abbia subito un downgrade grafico.