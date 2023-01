Forspoken: come attivare la versione semplificata del parkour magico

Come avrete notato giocando la demo di Forspoken, nell'open world targato Square Enix si corre tantissimo e il parkour magico è fondamentale per potersi spostare fra un luogo e l'altro dell'enorme regno di Athia. A questo proposito, vi spieghiamo come fare per rendere più semplice l'attivazione della rapida ed agile corsa della protagonista.

L'impostazione predefinita di Forspoken relativa al parkour magico prevede che il giocatore debba tenere premuto il tasto adibito alla corsa (Cerchio su PlayStation 5) per far sì che la protagonista aumenti la sua velocità di movimento e aggiri con un trick qualsiasi ostacolo. Se non apprezzate che questo comando richieda la pressione prolungata del tasto perché vi annoia o temete per la longevità del controller, sappiate che è possibile modificare un parametro nel menu di gioco e rendere l'esecuzione del parkour molto più semplice.

Il primo passo da seguire è quello di accedere al menu delle impostazioni, poi scorrere con i dorsali (R1 e L1) fino a raggiungere la schermata delle 'Impostazioni accessibilità'. In questa pagina occorre individuare la sezione intitolata 'Impostazioni battaglia' e spostare il cursore sull'opzione 'Scatto parkour magico', la quale può essere impostata su 'Predefinito' oppure su 'Alterna'. La prima opzione è quella standard che prevede la pressione prolungata del tasto, invece la seconda permette di attivare il parkour magico tenendo premuto il tasto dello scatto per qualche istante, facendo sì che la protagonista continui a correre fino a quando si tiene premuto lo stick analogico sinistro in avanti o quando si preme il tasto L3.

Va precisato che questa particolare opzione può essere modificata sia nella versione finale del gioco che in quella di prova, disponibile sia su PlayStation 5 che su PC. Se quindi state giocando la demo di Forspoken e non gradite il sistema di movimento predefinito, potete seguire questa guida per modificarlo e renderlo più accessibile.

