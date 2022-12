Forspoken, come gira la demo su PS5? In Performance Mode cala fino a 720p

A poco più di un mese dal lancio, fissato per il 24 gennaio 2023, Square Enix e Luminous Productions hanno offerto a tutti i giocatori PlayStation 5 la possibilità di provare la loro ultima fatica con la demo gratuita di Forspoken. Prevedibilmente, sotto la lente d'ingrandimento c'è finito anche il comparto tecnico. Come se la cava?

I responsabili del canale YouTube VG Tech hanno analizzato tutte le modalità grafiche di Forspoken, scoprendo alcune cose molti interessanti, a partire dalla Performance Mode. Quando è attiva, l'action GDR riesce agevolmente a raggiungere i 60fps, sacrificando tuttavia la risoluzione, che oscilla da un massimo di 1440p a un minimo di 720p, quest'ultimo un reperto sicuramente raro sulle console di nuova generazione.

La risoluzione sale in Quality Mode, la quale è disponibile in ben quattro varianti:

Quality Mode* 30fps: la risoluzione dinamica varia da un minimo di 1080p a un massimo di 2160p. Il 4K nativo viene raggiunto sporadicamente;

Quality Mode 40fps (attivabile su schermi 120Hz): la risoluzione dinamica media è inferiore a quella offerta dalla Quality Mode a 30fps, con il 1080p che viene raggiunto molto più spesso;

Quality Mode 30fps Ray Tracing**: la risoluzione dinamica varia tra 828p e 1620p. Gli estremi minimo e massimo vengono raggiunti sporadicamente, per la maggior parte del tempo la risoluzione oscilla nel mezzo;

Quality Mode 40fps Ray Tracing (attivabile su schermi 120Hz): utilizza la medesima risoluzione dinamica della modalità precedente, ma la risoluzione media è inferiore. Il minimo di 828p è raggiunto più spesso.

*Rispetto alla Performance Mode, la Quality Mode offre anche una distanza di visualizzazione maggiore;

**In Ray Tracing Mode vengono applicate delle ombre ray traced ibride e viene migliorata l'occlusione ambientale.

Come avete avuto modo di leggere, in Performance Mode e in Ray Tracing Mode vengono raggiunti valori di risoluzione minimi piuttosto bassi, che rendono l'immagine sfocata. Non a caso, sono in molti ad aver parlato di un downgrade grafico rispetto ai primi trailer di Forspoken. Le lamentele sono giunte alle orecchie di Square Enix, la quale ha assicurato che la demo di Forspoken non è indicativa della qualità del prodotto finale.