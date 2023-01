Forspoken, confermato il peso del download su PS5. Fate spazio sulla vostra console!

La nuova avventura dei ragazzi di Luminous Productions e Square Enix sta per arrivare sul mercato. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato parecchio di Forspoken con la nostra prova di 4 ore in un viaggio tra magia e parkour ma, dopo una lunga attesa, una delle principali produzioni videoludiche del 2023 è quasi in uscita.

Intanto, a distanza di circa due settimane dal pre-load e dal lancio dell'acclamato titolo in arrivo a fine gennaio, l'account Twitter di PlayStation Game Size ha appena rilasciato un post nel quale, ricordando le date di download anticipato e di pubblicazione dell'esperienza videoludica, ha comunicato il peso effettivo di Forspoken.

La nuova console ammiraglia di casa Sony si appresta a ricevere una delle esclusive console più significative dell'anno la quale, con la sua versione 1.000.001, peserà 87.275 GB. Si tratta di un esoso quantitativo di memoria richiesta per i giocatori, i quali dovranno far spazio in previsione della data di pre-load del gioco. Tuttavia, l'informazione attinente al quantitativo di GB richiesti per scaricare il titolo non tiene conto della differenza tra versione base del gioco e patch al day one.

Dunque, gli 87.275 GB fanno riferimento alla versione digitale del gioco. Si tratta indubbiamente di un valore di memoria necessaria perfettamente in linea con la mole di dati ormai presente nelle produzioni videoludiche ad alto budget e il gioco pubblicato da Square Enix non farà in alcun modo eccezione alla regola.

Intanto, nelle ultime ore, è stato annunciato un nuovo live stream dedicato a Forspoken. Il 17 gennaio sarà dunque il momento di volgere un ultimo sguardo verso Forspoken, in attesa dell'uscita definitiva il 24 gennaio.