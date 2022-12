Forspoken: i contenuti della demo 'non rispecchiano il prodotto finale', dice Square Enix

Lo scorso 9 dicembre Square Enix ha messo a disposizione su PlayStation 5 una versione dimostrativa di Forspoken, dando così a tutti i giocatori interessati la possibilità di provare l'Action/RPG di Luminous Productions in uscita il 24 gennaio 2023.

Non tutto però sembra essere andato per il verso giusto: la demo di Forspoken non ha convinto gli utenti e sono in tanti ad aver mostrato insoddisfazione verso la versione dimostrativa pubblicata dal colosso nipponico. In aggiunta, non sono mancate discussioni in merito ad un possibile downgrade grafico per Forspoken, evidenziato dai confronti tra demo ed i trailer fin qui pubblicati.

Alla luce delle voci fortemente contrastanti emerse dal pubblico, ai microfoni di Gematsu il Creative Director Raio Mitsuno ha spiegato che i contenuti della demo sono stati realizzati appositamente per questa versione di prova (la stessa tra l'altro mostrata al Tokyo Game Show 2022) messa a disposizione per gli utenti, e dunque non rappresenterebbero l'essenza del gioco completo in arrivo a gennaio.

La demo del TGS 2022 ed ora disponibile su PS5 "consisteva in missioni secondarie in strile fetch quest, richiedendo ad esempio di completare 5 specifici obiettivi per poi affrontare un boss", spiega Mitsuno sottolineando poi che "il gioco completo non è strutturato in questo modo, quanto visto è stato creato appositamente per questa esperienza dimostrativa", aggiungendo infine che il gameplay mostrato in quest'occasione è stato creato per "dare un assaggio delle meccaniche di parkour e delle magie".

Alla luce dell'accoglienza non particolarmente entusiasta da parte dell'utenza, la speranza è che le parole di Mitsuno corrispondano al vero e che l'avventura con protagonista Frey Holland possa al contrario stupire i giocatori oltre le aspettative.