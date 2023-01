Forspoken convince solo a metà: accoglienza tiepida per l'open world di Square Enix

Come avrete potuto notare dall'arrivo della recensione di Forspoken sulle pagine di Everyeye, è scaduto l'embargo per le opinioni riguardanti l'ultima fatica di Square Enix, la quale non sembra aver convinto ogni singolo esponente della stampa internazionale.

Dalla nostra analisi dell'open world ambientato ad Athia emerge che il titolo non soffra di problematiche gravi ma che, al contempo, non riesca ad eccellere in nessun aspetto e soffra di qualche piccola problematica tecnica. Tale parere è simile a quello della critica di tutto il mondo, visto che la media del gioco su Metacritic è al momento di 69 punti su 100 e, di conseguenza, si supera solo di poco la sufficienza.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati a Forspoken nelle recensioni appena pubblicate:

Gaming Nexus - Voto: 95/100

GamingTrend - Voto: 90/100

Atomix - Voto: 85/100

PlayStation LifeStyle - Voto: 80/100

Gamersky - Voto: 79/100

Game Informer - Voto: 75/100

Meristation - Voto: 73/100

Wccftech - Voto: 70/100

Worth Playing - Voto: 69/100

TrueGaming - Voto: 65/100

Power Unlimited - Voto: 64/100

Game Rant - Voto: 60/100

TheSixthAxis - Voto: 60/100

GamesRadar+ - Voto: 50/100

GameSpot - Voto: 50/100

Attack of the Fanboy - Voto 50/100

Dexerto - Voto: 40/100

Hardcore Gamer - Voto: 40/100

Come potete vedere, i punteggi assegnati al gioco spaziano dal 9.5 al 4, con più di una testata che ha deciso di dare a Forspoken un voto particolarmente basso, criticandone principalmente il comparto narrativo e la struttura dell'open world.

Sapevate che il day one di Forspoken è stato rotto in molti paesi?