Forspoken: il fantasy di Square Enix nel nuovo esplosivo trailer dello State of Play

Dopo aver annunciato il rinvio della data di lancio di Forspoken, Square-Enix approfitta dello spazio concesso dal PlayStation State of Play di marzo per tornare a mostrare in azione l'intrigante action game sviluppato in Luminous Engine.

Il nuovo esplosivo filmato con protagonista Frey ci mostra diverse sequenze cinematiche dell'action game ma non mancano neanche alcune spettacolari scene di combattimento in-game con cui possiamo apprezzare le rinnovate potenzialità del motore grafico già utilizzato da Square-Enix per Final Fantasy XV. A sorprendere maggiormente sono sicuramente gli effetti particellari che si scatenano al lancio delle magie della nostra protagonista, nonché il sistema di movimento e di parkour con cui potremo agilmente esplorare il nuovo mondo fantasy ideato da Square-Enix e Luminous Productions.

"Frey è spinta al limite nella strana e crudele terra di Athia. Deve usare le sue magiche abilità di combattimento e parkour per sopravvivere contro le spaventose creature nascoste dietro ogni angolo. Lei si rialzerà".

Lasciandovi alla visione del trailer "Worlds Collide" che vi abbiamo riportato in apertura, vi ricordiamo che Forspoken, dopo il recente rinvio, farà il suo esordio l'11 ottobre 2022 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. In un ulteriore filmato diffuso nel corso di queste ore è stato messo in mostra il sistema di combattimento di Forspoken.